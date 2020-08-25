Kırşehir İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları Kırşehir Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, kent merkezine bağlı Ulupınar köyünde sathi kaplama asfalt yol yapım çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Kırşehir Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, kent merkezine bağlı Ulupınar köyünde sathi kaplama asfalt yol yapım çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2020 yılı yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ulupınar köyünde yol çalışmasının tamamlanması için ekiplerin sahada yoğun bir çaba gösterdiğini anımsatan Yılmaz, köy içi, çevre köylerle ve kent ile bağlantı yolları olmak üzere toplamda 6 kilometrelik sathi kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

2020 yılı için hazırladıkları planlamaya uyduklarını vurgulayan Yılmaz, "Amacımız köylerde yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehre gidiş gelişlerinde ve diğer köylere ulaşımda sorun yaşanmamasıdır. Bu kapsamda İl Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla alt yapı, dolgu ve diğer çalışmalarını tamamladığımız kent merkezine bağlı Ulupınar köyümüzün 6 kilometrelik sathi kaplama asfalt yol yapımını da bitirdik. Diğer köylerimizdeki yol yapım çalışmalarımızda programımız dahilinde devam ediyor, yeni yapılan köy yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA