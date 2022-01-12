Kırşehir İl Özel İdaresinde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Özel İdaresi ile Ben Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan memur ve sözleşmeli personelin faydalanacağı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin 2022 yılını kapsadığı belirtildi.

Protokol imza törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Bem-Bir-Sen Kırşehir İl Başkanı Menderes Doğan'ın katıldığı ifade edilen açıklamada, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nde yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 2022 yılını kapsayacak sözleşmenin İl Özel İdaresinde görev yapan memur ve sözleşmeli personele hayırlı olmasını diledi.

Köyler için önemli yatırım ve projeleri yürüttüklerini vurgulayan Yılmaz, "Hizmet ve yatırımlarımızda bu anlamda görev yapan arkadaşlarımıza imkanlarımız oranında katkıda bulunmak, çalışma şevkini, performansını arttırmak ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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