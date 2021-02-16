Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, gece başlayan kar yağışının ardından 31 iş makinası ve 53 personelle köy yollarında kar mücadelesi yaptıklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açık tutulması için yoğun bir çalışma yapıldığını belirtti.

Merkez ve 6 ilçede oluşturulan karla mücadele ekiplerinin yolları açma ve ulaşımı sağlama amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kent genelindeki kar yağışı nedeniyle, köy ve bağlantı yollarında ekiplerimiz teyakkuz halinde. Kent merkezinin yanı sıra Akçakent, Akpınar, Boztepe, Mucur, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerimizde ekiplerimiz çalışmakta olup, herhangi bir olumsuz duruma karşı müdahale etmek için hazır hale getirilmiştir. Şu ana kadar kapalı köy yolu ile ilgili olarak herhangi bir bildirim alınmamıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm arkadaşlarımız özveri ile çalışmaktadır. Sahada gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner