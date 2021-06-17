Kırşehir İl Özel İdare personeli aşılandı
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Kırşehir İl Özel İdare personeli aşılandı

Kırşehir İl Özel İdare personeli aşılandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Özel İdare çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırdı.

Kırşehir İl Özel İdare çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırdı.

İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün uyguladığı program kapsamında sağlık ekibinin aşı uygulaması için kuruma geldiği belirtildi.

Farklı birimlerde görev yapan personelin aşılarını yaptırdığı ifade edilen açıklamada, köylere daha güvenle hizmet götürüleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, aşı yapan sağlık çalışanlarına ve aşı yaptıran mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Yılmaz, "İl Özel İdaresi olarak köylerimize yol ve ulaşım, su ve altyapı, temizlik ve imar işleri gibi birçok konuda hizmet eden, sahada çalışan personelimizin hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşılanması bizim için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kırşehir İl Özel İdare personeli aşılandı
Kırşehir İl Özel İdare personeli aşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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