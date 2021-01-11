Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

11.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:40
Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda şehrin devam eden projeleri değerlendirildi.

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda şehrin devam eden projeleri değerlendirildi.

Vali İbrahim Akın, Valilik Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in gelişmesi için bir dizi projenin kent genelinde devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl yatırımcı kurum ve kuruluşların programlarında 270 projenin yer aldığını vurgulayan Vaki Akın, bu projelerin toplam maddi değerinin yaklaşık 3 milyar 16 milyon 781 bin lira olduğunu aktardı.

Akın, "Yatırım programlarında yer alan 270 projeden 201'i tamamlandı, diğerleri ise devam ediyor. 270 projeye bugüne kadar toplam 1 milyar 372 milyon lira harcandı. 2020 yılında yine bu projelerin gerçekleştirilmesi için 495 milyon 940 bin lira ödenek ayrıldı. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen bu projeler, Kırşehir'in kalkınması ve vatandaşımızın refah düzeyinin artması için büyük önem taşıyan projelerdir." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürlerinin de katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşların geçen yıl yapılan yatırımlar ve yeni projeleri ile ilgili bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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