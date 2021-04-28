Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurulun 2021 yılı ikinci olağan toplantısında konuşan Akın, işsizliğe yönelik alınacak tedbirleri görüşeceklerini ifade etti.

Toplantının il düzeyinde istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere düzenlendiğini vurgulayan Vali Akın, "İlimizde de işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunuyor ve kararlar alıyoruz. Bugünkü toplantımızda da gündemdeki maddeleri görüşerek kurulumuzun görüş ve önerilerini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra tam kapanma sürecinin başlayacağına değinen Vali Akın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, şu an uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenmiş ve 29 Nisan itibariyle tam kapanma dönemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süreç esnafımızı her ne kadar zorlayacak olsa da kamu sağlığını korumaya yönelik alınan bu kararlara vatandaşlarımız hassasiyetle uymalıdır. Temennimiz, salgından bir an evvel kurtularak hem ticarette hem sosyal hayatta hem de özel hayatımızda eski günlerimize dönmektir. Buna ulaşmanın yolu da kurallara uymaktan geçmektedir."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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