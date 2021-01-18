Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

18.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:12
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği Salonu'ndaki toplantıda, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, kentteki işsiz sayısı, işinden memnun olmayıp da başka iş arayanlar, işe yerleştirenlerin sayısı ve 2020 yılından açılan kurslardan faydalananlarla ilgili bilgi verdi.

2021 yılı yıllık iş gücü eğitim planının onaylandığı toplantıda, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün deri konfeksiyon makinecisi kursu açılması talebi kabul edildi.

Toplantıda, 2021 yılı Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Kırşehir için oluşturulacak bütçenin kullanılması konusunda Kırşehir Çalışma ve İş Kurumuna yetki verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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