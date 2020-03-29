Kırşehir İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs kapsamında alınan kararların etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmesi istendi.

Şehirlerarası otobüs seyahat kısıtlaması sebebiyle bu konunun suistimal edilmeden uygulanması gerektiği vurgulayan açıklamada, iller arasında her türlü ulaşımda ticari ve hususi otomobillerle seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında sağlık kontrollerinin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların market ve pazar yerlerine zorunlu olmadıkça sokulmaması, cezaevlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak İl Sağlık Müdürlüğünce tedbir alınması, faaliyetine devam eden özel iş yerlerinde, çalışanların ve hizmet alıcıların sosyal mesafeyi korumaları gereklidir. Açık bulunan çay ocaklarında tek kullanımlık bardak, kaşık ve poşet şeker ile hizmet verilecektir. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılara devam edilirken, sokağa çıkanların ise grup oluşturacak şekilde bir araya gelmemesi ve sosyal mesafeye riayet edilmesi gereklidir. Özellikle fırın, market, manav gibi iş yerlerinde çalışanların hijyen koşullarına uygun olarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası tarafından denetlenecektir."

Kaynak: AA