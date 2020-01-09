Kırşehir İl Genel Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi Toplantısı'na katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisinin 2020 yılı ilk toplantısında konuşan Akın, meclis üyelerinin kaynakları etkili ve verimli şekilde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti.

Meclis üyelerinin 2020 yılında da hayırlı hizmetler gerçekleştirmek için hassasiyetle çalışacaklarına inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri öncelik sırasına göre imkanlarımız doğrultusunda çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Köylerimizin sorun ve istekleri çok, bu hizmetleri ancak kaynaklarımız çerçevesinde yapabiliyoruz. Bu nedenle İl Genel Meclisimizde alınan kararların ihtiyaçların önceliğine göre belirlenmesi çok önem taşıyor. Meclis üyelerimiz, köylerimizin kalkınmasında ve yeni imkanlara kavuşmasında İl Özel İdaremizin hizmetlerine yön vererek katkı sağlamaktadır. Vereceğiniz destek ve katkılar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum."

İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de 2019 yılını verimli bir şekilde tamamladıklarını vurgulayarak, "2020 yılında da her zamanki gibi uyumlu ve birlikte çalışarak köylerimize daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Sayın Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA