Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına Şaban Çelik seçildi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Çelik seçildi.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Çelik seçildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlere tüm üyeler katıldı. Seçim öncesinde konuşan eski İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, görev yaptığı 2 yıllık sürede birlik beraber içerisinde ilçeler ve köylere gerekli hizmetleri götürdüklerini, yatırım ve projeler için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Seyfi'nin 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerine geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Şaban Çelik, farklı partilerden 19 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Çelik, 19 yıllık AK Parti iktidarında köy ve ilçelere içme suyu, kanalizasyon, yol ve birçok önemli yatırımların geldiğini, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, seçimden sonra Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner