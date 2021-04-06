Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına Şaban Çelik seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına Şaban Çelik seçildi

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına Şaban Çelik seçildi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Çelik seçildi.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şaban Çelik seçildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlere tüm üyeler katıldı. Seçim öncesinde konuşan eski İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, görev yaptığı 2 yıllık sürede birlik beraber içerisinde ilçeler ve köylere gerekli hizmetleri götürdüklerini, yatırım ve projeler için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Seyfi'nin 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerine geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Şaban Çelik, farklı partilerden 19 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Çelik, 19 yıllık AK Parti iktidarında köy ve ilçelere içme suyu, kanalizasyon, yol ve birçok önemli yatırımların geldiğini, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, seçimden sonra Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına Şaban Çelik seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:36:03. #1.16#
title