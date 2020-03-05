Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi Açıklaması

05.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:20

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, TBMM'inde basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaret ettiğini öne sürdüğü CHP Gurup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.



Yazılı açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi, "Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanına seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değil fitne ve fesatlıktır" ifadelerini kullandı.



Meclis Başkanı Seyfi tarafından yapılan açıklama ise şöyle;



"CHP'nin Grup Başkanvekili bütün edep sınırlarını aşarak, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözleri şiddetle kınıyorum. Özellikle Ülkemizin bu kadar önemli bir varoluş mücadelesi verdiği bu zamanlarda, askerlerimiz şehit olduğu ve bütün halkımızın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya gayret ettiği bir ortamda böylesine provakatif ve aşağılık sözleri söylemesi ciddi bir seviyesizliktir. Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız bu milli mücadelesinde yalnız değildir arkasında kendisine ve davasına gönül vermiş bizler gibi milyonlarca vatandaşımız vardır. 3- 5 kendini bilmez ne derse desin bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA