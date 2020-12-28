Kırşehir İHH'dan Suriye'ye 2 tır yardım gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kampanya kapsamında patates yüklü 2 tır Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kampanya kapsamında patates yüklü 2 tır Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Seyfettin Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda ihtiyaç sahibi aileler için Kırşehir'de kampanya başlattıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin desteğiyle Niğde'deki üreticilerden patates satın alındığını belirten Cerit, 2 tır yiyecek yardımının buradan kampların bulunduğu bölgeye gönderildiğini aktardı.

Cerit, "Hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla patates yüklü 2 tırımızı Suriye'ye gönderdik. Suriye'de Türkiye kontrolündeki kamplarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılacak. Şu kış döneminde orada zor durumdaki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırdık. Allah tüm hayırseverlerin yardımını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Niğde'de üçüncü yardım tırını da hazırladıklarını vurgulayan Cerit, bu tırdaki patateslerin Kırşehir merkez ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere torbalar halinde dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız