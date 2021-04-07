Kırşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin yüzde 60'ı tamamlandı
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Kırşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin yüzde 60'ı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin yüzde 60'ı tamamlandı

Kırşehir'de, fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 60'a ulaşan İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla kente arıtılmış içme suyu temin edileceği bildirildi.

Kırşehir'de, fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 60'a ulaşan İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla kente arıtılmış içme suyu temin edileceği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'deki yatırımlarla kentin mümbit topraklarının su ile buluşturmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Kırşehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, içme suyu arıtılması ile ilgili çalışmaların da devam ettiğine işaret edilerek, fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 60 olan Kırşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanması ile kente arıtılmış içme suyu temin edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tesiste çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, günlük arıtma kapasitesi 21 bin 600 metreküp olan tesis ile Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

İş kapsamında idari bina, membran, paket arıtma, dekantör, trafo jeneratör ve havalandırma binalarının kaba inşaat imalatlarıyla bu binalara ait tesisat, ince sıva, boya, ısı yalıtım imalatlarının tamamlandığına işaret eden Yıldız, tesisin elektrik ihtiyacının karşılaması amacı ile hazırlanan Enerji Nakil Hattı (ENH) imalatının geçici kabulünün yapıldığını, tesis kapsamındaki mekanik ekipmanların fabrika kabullerinin akabinde alımı, nakliyesi ve montajlarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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