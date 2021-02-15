Kırşehir için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren 17 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği belirtilen açıklamada, orta ve kuvvetli şekilde esecek rüzgarın yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklediği aktarıldı.

Açıklamada, beklenen soğuk hava dalgası, kar yağışı ve fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere buzlanma ve don olayı gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız