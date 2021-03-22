Kırşehir için fırtına uyarısı yapıldı
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Kırşehir için fırtına uyarısı yapıldı

22.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:01
Kırşehir için fırtına uyarısı yapıldı

Kırşehir'de bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kırşehir'de bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak salı günü gece saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların olabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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