Kırşehir için fırtına uyarısı
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Kırşehir için fırtına uyarısı

Kırşehir için fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir ve ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kırşehir ve ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteoroloji verilerine göre, 18 Nisan 2021 pazar günü sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar süreceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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