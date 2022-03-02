Kırşehir'i omicron vurdu

KIRŞEHİR (İHA) - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs tablosunda vaka sayısının arttığı il olan Kırşehir'de omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış yaşandı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, haftalık genel ortalamada yükselişin Kırşehir'de olduğunu fakat sürecin beklenen şekilde olduğunu söyledi. Omicron varyantı ile beraber vaka sayılarının arttığının altını çizen Bulut, "Kırşehir'e omicron varyantı girdikten sonra hızlı bir şekilde yükseliş sorasında ise düşüş oldu. Özellikle bağışıklık sisteminde sorun olan kanser hastaları, yaşlılar ve bağlı gruplarda aşı olmayanlar maalesef ağır atlatıyorlar. İl genelinde aşılama konusunda çalışmalarımız koordineli şekilde iyi gitmektedir. 450 bin doz aşıya yaklaştık. Aşılama hızı yavaşlamış gibi görünüyor. Çünkü çoğu kişi ilk doz ve ikinci doz aşısını oldu. İlk başlardaki yoğunluğumuz yok ama beklentimiz vatandaşlarımızın üçüncü, dördüncü doz aşılarını tamamlamalarıdır" diye konuştu.

(Enderhan Öz-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel