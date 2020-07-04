Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Boztepe ve Çiçekdağı'nda çalışmaları inceledi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa süre önce atanan Numan Nafiz Şahin, Boztepe ve Çiçekdağı'nda devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa süre önce atanan Numan Nafiz Şahin, Boztepe ve Çiçekdağı'nda devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, ilk olarak Boztepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve spor salonlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çiçekdağı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Mecidiye Yurdu'na geçerek burada planlanan programlar hakkında bilgi alan Şahin, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında ilçelerde hazırlanan faaliyetlerle ilgili istişare yaptı.

Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nu da ziyaret eden Şahin, burada yapılacak gençlik, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Şahin, Çiçekdağı'na yapılması planlanan yeni Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu alanlarını da incelediklerini aktardı.

İlçelerde yaşayan gençlerin, kent merkezindekiler gibi sosyal faaliyetlere katılmalarını hedeflediklerini vurgulayan Şahin, hazırladıkları etkinlikler ile gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini olumlu katkı sağlayabilecek çalışmaları planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA