Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atama Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin atandı.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin atandı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 18 aydır yürüten Faruk Şahin'in yerine, bakanlık oluruyla Numan Nafiz Şahin getirildi.

İstanbul Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü yürütürken, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Şahin'i şube müdürleri ve personeller karşıladı.

Kaynak: AA