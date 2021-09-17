Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapist göreve başladı - Haberler
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Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapist göreve başladı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Sağlık
Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapist göreve başladı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapistin göreve başladığı bildirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapistin göreve başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) Projesi kapsamında 5 yeni fizyoterapistin hasta tedavi etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, JEOKAREM Projesi kapsamında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde göreve başlayan 5 yeni fizyoterapist ile Kırşehir ve çevre illerden gelen hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut da Türkiye'nin en kaliteli jeotermal suyu ile hizmet veren hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Bulut, "Yeni başlayan 5 fizyoterapistimize görevlerinde başarılar diliyorum. Sadece ilimize değil çevre il ve ilçelerimize de hizmet veren hastanemizde hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti verme arzusu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yeni fizyoterapist göreve başladı - Haberler
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