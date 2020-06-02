Kırşehir esnafı normalleşme sürecinde bilgilendirilerek denetlenecek Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan normalleşme sürecinde esnafın bilgilendirildikten sonra denetleneceği belirtildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan normalleşme sürecinde esnafın bilgilendirildikten sonra denetleneceği belirtildi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, normalleşme sürecinde alınan yeni kararlarla ilgili esnafın bilgilendirilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ortak çalışma yapıldı.

Alınan tedbirlerin esnaf tarafından benimsenmesi için her meslek grubu için ayrı bilgilendirici 20 binin üzerinde afiş hazırlandı. Afişler, merkez ve ilçelerde yaklaşık 4 bin noktaya asılmasına başlandı.

Farklı kurumlardan 45 temsilcinin katılımıyla oluşturulan ekipler, ziyaret ettikleri esnafı normalleşme sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgilendirecek.

Bu bilgilendirmenin ardından tekrar denetime çıkacak olan ekipler, önlemlere uymayan iş yerlerine ceza uygulayacak.

Kaynak: AA