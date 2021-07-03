Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Bahamettin Öztürk, güven tazeledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Bahamettin Öztürk, güven tazeledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan genel kurulunda konuşan Öztürk, Ahiliğin tanıtılması için çok büyük çaba harcayan Ahi Baba Mustafa Karagüllü başta olmak üzere vefat eden tüm esnafı rahmetle andığını söyledi.

Salgın hastalığın küresel boyutta her kesimi etkilerken bu zorlu süreçte mücadele eden sağlık çalışanlarına esnaf adına teşekkür eden Öztürk, devletin aldığı tüm kararları uyguladıklarını belirtti.

Salgında en çok etkilenenin küçük esnaf olduğunu vurgulayan Öztürk, "Pandemi döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, esnafa verilen destekler ile esnafımız biraz olsun nefes aldı. Ancak gelinen durumda esnafımızın yine de desteğe ihtiyacı vardır. Esnafımızın beklentilerini her fırsatta anlatıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkenin omurgasıdır, her zaman onlara sahip çıkılması gerekir." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da konuşma yaptığı genel kurulda tek aday olan Öztürk, yeniden göreve seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner