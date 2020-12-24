Kırşehir emniyetinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

?????? Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "polis" konulu şiir ve "trafik" konulu resim yarışması düzenlendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda her iki dalda 18 öğrencinin dereceye girdiği vurgulanan açıklamada, ödüllerin koronavirüs tedbirleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildiği ifade edildi..

Bu arada, Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı kapsamında başlattığı "Geleceğe Umut Ol Projesi" ile 10 okula bin kitap, 75 başarılı öğrenciye de çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner