Kırşehir emniyetinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir emniyetinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

24.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:58
Kırşehir emniyetinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

?????? Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği bildirildi.

?????? Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "polis" konulu şiir ve "trafik" konulu resim yarışması düzenlendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda her iki dalda 18 öğrencinin dereceye girdiği vurgulanan açıklamada, ödüllerin koronavirüs tedbirleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildiği ifade edildi..

Bu arada, Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı kapsamında başlattığı "Geleceğe Umut Ol Projesi" ile 10 okula bin kitap, 75 başarılı öğrenciye de çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir emniyetinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:01:34. #1.14#
title