Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı

02.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:44

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Alınan tedbirlerle vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz sürdürülmesi amacıyla kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda kış lastiğinin önemi tekrar değerlendirilmiştir. Kırşehir sınırları içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların tamamında 1 Aralık 2019 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur. Tüm sürücülerimizden bu konuya azami önem göstermeleri ve kış lastiklerini bu tarihler aralığında takmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA