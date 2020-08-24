Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerli üretim solunum cihazları alındı Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerli üretim solunum cihazlarının alındığını bildirdi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerli üretim solunum cihazlarının alındığını bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Aselsan, Arçelik, Baykar ve Biosys tarafından üretilen yerli solunum cihazlarının Kırşehir'de de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 yerli solunum cihazı kazandırarak, tedavilerde faydalanacaklarını aktaran Bulut, koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi malzemelerin başında solunum cihazlarının geldiğini hatırlattı.

Hastanın nefes alıp vermesine destek olan ve solunum işlevini devralabilen cihazların hayati önem taşıdığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları, yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardır. Koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun bakımları güçlendirme tedbirlerimiz kapsamında talep ettiğimiz solunum cihazları Sağlık Bakanlığımız tarafından gönderilmiştir. 10 adet gelen cihazlar kurulduktan sonra personelimize de eğitim verilmiştir. Yerli cihazın kurulumu ve eğitimde personelimiz de büyük bir heyecan duymuştur. Yerli ve milli solunum cihazlarını ülkemize ve Kırşehir'imize kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA