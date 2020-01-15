Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzmanı atandı
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzman hekim ataması yapıldığı bildirildi.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzman hekim ataması yapıldığı bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastaneye atanan plastik ve estetik cerrah uzmanı Op. Dr. Hasan Kömürcü'nün hasta kabulüne başladığı belirtildi.
Açıklamada, Kömürcü'nün uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Kırşehir'de görevlendirildiği aktarıldı.