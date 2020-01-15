Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzmanı atandı
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzmanı atandı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzman hekim ataması yapıldığı bildirildi.

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:52
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzmanı atandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik ve estetik cerrahi uzman hekim ataması yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastaneye atanan plastik ve estetik cerrah uzmanı Op. Dr. Hasan Kömürcü'nün hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Açıklamada, Kömürcü'nün uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Kırşehir'de görevlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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