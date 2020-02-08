Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniğinde yeni hekimin göreve başladığı bildirildi.

08.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:10
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniğinde yeni hekimin göreve başladığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Çeliker'in hastanenin dahiliye polikinliğinde, hasta kabulüne başladığı ifade edildi.


Açıklamada, Çeliker'in, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar birimlerinde daha önce görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA
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