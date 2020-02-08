Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniğinde yeni hekimin göreve başladığı bildirildi.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniğinde yeni hekimin göreve başladığı bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Çeliker'in hastanenin dahiliye polikinliğinde, hasta kabulüne başladığı ifade edildi.
Açıklamada, Çeliker'in, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar birimlerinde daha önce görev yaptığı belirtildi.