Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı
Haberler » Güncel » Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı - Haber

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Hasan Kömürcü göreve başladı.

16.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:18
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Estetik Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Hasan Kömürcü göreve başladı.


Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Hasan Kömürcü, hasta kabulüne başladı.


Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA)'nde tamamlayan Kömürcü, uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler