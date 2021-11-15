Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi normalleşmeyle tam kapasite hizmet veriyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde tam kapasite ile hizmet verdiği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 1-31 Ekim tarihleri arasında hastanede 78 bin 446 hasta muayene edildiği, 1841 hastaya yatış verildiği, 456 hastaya evde bakım hizmeti sunulduğu belirtildi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için kurumun normalleşme sürecinde tam kapasite ile hizmetine devam ettiği aktarılan açıklamada, "1299 hasta değişik branşlarda ameliyat edildi. Hasta muayenesinin yanı sıra radyoloji bölümünde ise 3 bin 713 hastanın ultrasonu çekildi. 9 bin 811 hasta MR ve tomografi, 14 bin kişi de röntgen çekildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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