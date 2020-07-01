Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerinde düzenleme
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerine yeni ışıklandırma yapıldığı bildirildi.
01.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:06
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerine yeni ışıklandırma yapıldığı bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.
Çalışmalar kapsamında 7 ameliyathanedeki ışıklandırma sistemi yenilendi. Daha modern bir hale getirilen 7 ameliyathaneye led teknolojili lamba takıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ameliyathanelerdeki yeni düzenlemeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA