Kırşehir'e Yeni Temizlik Araçları Alınacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, kente yeni temizlik araçları anılacağını bildirdi.



Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret ederek, Kırşehir ve ilçelerinin ihtiyacı olan temizlik araçları konusunda taleplerini ilettiklerini belirtti.



Kırşehir ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi için istenilen taleplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:



"Kırşehir Belediyesi için çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla hazırlanan projeye 200 bin lira destek talebimiz kabul edildi. İlçe belediyelerimizden Akçakent'e vidanjör, Akpınar'a çöp toplama aracı, Boztepe'ye yol süpürme aracı, Çiçekdağı Belediyesi ile Köseli kasabasına yükleyici damperler verilecek. Kırşehir İl Özel İdaresine ise 5 metreküplük çöp toplama aracı gönderilecek. Bakanlığımızın il ve ilçelerimize göndereceği araçların kısa süre içinde ilgili kurumlara teslimi yapılacak."