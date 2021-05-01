Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin lira ödenek ayrıldı
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Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin lira ödenek ayrıldı

Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin lira ödenek ayrıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir'e Köylerin Altyapısını Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 13 milyon 338 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir'e Köylerin Altyapısını Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 13 milyon 338 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in köylerinin daha yaşanabilir olması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

KÖYDES projesinin AK Parti hükümetlerinin kırsaldaki en büyük kalkınma hamlesi ve altyapı programı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önceki yayınlanan kararlarıyla KÖYDES kapsamında ilimize toplamda 13 milyon 338 bin lira ödenek aktarıldı. 2005 yılından bu yana KÖYDES projesiyle her yıl köylerimize ciddi kaynaklar aktarılmaya devam ediyor. Bu sayede köylerimize şehir konforunda hizmetler getirmeye gayret ediyoruz. Yolundan kanalizasyonuna çevre düzenlemesinden içme suyuna kadar Kırşehir genelinde bulunan 252 köyümüze hizmet ediyoruz. Koronavirüs sürecine rağmen ödeneklerimiz kesintisiz gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerimize teşekkürler ediyorum. Gelen ödeneğin ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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