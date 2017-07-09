Kırşehir'e 8 Yılda 630 Milyon Liralık Yatırım

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 8 yılda, kentte 630 milyon liralık yatırım ve hizmet ürettiklerini bildirdi.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kentin en ücra köşesine kadar kenar, merkez mahalle ayrımı yapmadan, hizmet ulaştırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.



Kırşehir'de farkındalık oluşturacak projeler hazırlayarak hizmete sunduklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:



"Kırşehir Belediyesi olarak 8 yıl içerisinde yaptığımız hizmetleri ve Kırşehir'e kazandırdığımız yatırımlarla kentin çehresi değişmiştir. 8 yılda Kırşehir Belediyesi olarak 630 milyon liralık yatırım ve hizmet ürettik. 8 yılda birçok alanda halkımızı hizmetle buluşturduk. Kırşehir'in ve Kırşehir'de yaşayan herkesin hizmetin en iyisine layık olduğu bilinciyle en iyi hizmetleri, en yeni projeleri ve ilkleri sunduk. Adından söz ettiren ve kısa sürede yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen bir belediyemiz var. Gerçek anlamda belediyecilik hizmetinin nasıl yapıldığını halkımıza gösterdik. Kentin kat ettiği değişim ve gelişimi Kırşehir'in de sağlaması için 8 yıl önce çıktığımız yola halkımızın desteğiyle devam ediyoruz."