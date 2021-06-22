Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek
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Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek

Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl Kırşehir'den yola çıkarılacak Ahi sancakları, 80 ile götürülerek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl Kırşehir'den yola çıkarılacak Ahi sancakları, 80 ile götürülerek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine, "Ahiliğin başkenti"nin Kırşehir olduğunu söyledi.

Ahilik Haftası kutlamalarının her yıl Kırşehir merkezli olarak Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, bu yıl kutlamaların eylül ayının üçüncü haftasında daha coşkulu ve heyecanlı şekilde yapılacağını ifade etti.

Öztürk, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ve Cumhurbaşkanlığınca 2021'in "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesiyle farklı tanıtım etkinlikleri yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene daha görkemli bir Ahilik Haftası kutlaması olacak. Tüm illere Ahi sancağı götüreceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü, Birliğimizde bulunan sancağın benzerini yaptırıyor. Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden oluşturulacak heyetle illere gidilip bu sancaklar verilerek Ahilik anlatılacak. En kısa zamanda yani eylül ayının üçüncü haftasına kadar tek tek illere gideceğiz. İllerde esnaf teşkilatları, valilikler, belediyeler ve farklı kurumlara ziyaretler yapılacak."

Ziyaretlerde Ahiliğin ilkeleri ve topluma kattığı değerlerin anlatılacağını bildiren Öztürk, ziyaretleri temmuz başından itibaren başlatmayı planladıklarını, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde yaptırılacak Ahi sancaklarına Halkbank ve TESKOMB'un sponsor olduğunu söyledi.

Öztürk, Ahi sancağının KKTC'ye ulaştırılmasının da planlandığını söyledi.

"Ahi Evran Külliyesi'nin yüzde 90'ı bitti"

Ahilik Haftası'nın 55 yıldır kutlandığını, son 15 yıldır daha etkili ve heyecan verici programlar düzenlendiğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Ahi Evran Yılı' genelgesi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bundan sonra Ahilik daha üst seviyelerde olacak. Ahi Evran Külliyesi'nin yüzde 90'ı bitti, yüzde 10'luk bir bölümü kaldı. Orası da bitince Konya'daki Mevlana gibi Kırşehir'e de akın akın yerli ve yabancı turistlerin geleceğine inanıyorum. Ahi Evran Veli'nin türbesi Kırşehir merkezinde. Onu görmek ve dua etmek isteyen vatandaşlarımızın külliyenin bitmesini beklediğini düşünüyorum."

Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek
Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek
Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı gönderilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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