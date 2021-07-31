Kırşehir'den Muğla'ya ATT desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'den Muğla'ya ATT desteği

Kırşehir'den Muğla'ya ATT desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'den afet bölgesi Muğla'ya Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan personel görevlendirildi.

Kırşehir'den afet bölgesi Muğla'ya Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan personel görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde çeşitli bölgelerinde yaşanan elim yangın felaketinde, tıbbi destek sağlamak amacıyla Başhekimliğimize bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelimiz ATT Mehmet Çetin, ATT Onur Cemail Kulaksız ve AABT Hüseyin Kaya ile birlikte 1 tam donanımlı Acil Yardım Ambulansı ile Muğla iline görevlendirilmiştir." denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor
Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Marmaris'te ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev ve 1 araç yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Yusuf Güney Sevda Erginci
Spor Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'den Muğla'ya ATT desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:14:31. #1.16#

title