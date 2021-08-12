Kırşehir'den Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'den Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildi

Kırşehir'den Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildiği belirtildi.

Kırşehir'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 UMKE ve bir ambulans ile 7 personelin Kastamonu'da görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 2 UMKE aracımız, 1 ambulansımız ve 7 personelimiz görevlendirilmiştir. Personelimize fedakar katkısından dolayı teşekkür ederiz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.

Daha önce de Kırşehir'den Muğla bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekip görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Selin vurduğu Bozkurt'ta mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor
Selin vurduğu Bozkurt'ta mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'den Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:00:29. #1.14#

title