Kırşehir'den Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildi

Kırşehir'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildiği belirtildi.

Kırşehir'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya sağlık ekibi görevlendirildiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 UMKE ve bir ambulans ile 7 personelin Kastamonu'da görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 2 UMKE aracımız, 1 ambulansımız ve 7 personelimiz görevlendirilmiştir. Personelimize fedakar katkısından dolayı teşekkür ederiz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.

Daha önce de Kırşehir'den Muğla bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekip görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız