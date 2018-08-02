Kırşehir'den ABD'nin Yaptırım Kararına Tepki

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararını şiddetle reddettiklerini belirtti.

Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de devam eden ve kamuoyunda "Papaz Brunson" davası olarak bilinen yargılamada ABD vatandaşı olan tutuklu sanık hakkında ev hapsi kararı verildiğini hatırlattı.

Karar üzerine ABD yetkilileri tarafından Türk yargısının bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği hiçe sayılarak sanığın tahliyesi yönünde baskı ve tehdit içeren açıklamalar yapıldığını vurgulayan Altaş, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağı ABD yetkilileri tarafından duyurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, özgür, egemen, bağımsız, tarihin kaleme alınmaya başladığından bu yana var olan Türk milletinin iradesinin somutlaştığı onurlu bir devlettir. Devletimiz, emperyalizme karşı dünya üzerinde verilen kurtuluş mücadelesinin öncü savaşlarından biri ile emperyalizmi yenerek kurulmuş ve tüm mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. ABD yetkililerin tavrının uluslararası hukukta, insanlığın binlerce yıllık savaş ve barış mücadelesi ile oluşmuş diplomatik geleneğinde, hiçbir yeri yoktur. Bu tavrı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bağımsız Türk yargısına hiçbir egemen güç, emir ve talimat veremez, tehdit de edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle mafya usulü eylemlere asla prim vermemiştir ve vermeyecektir."