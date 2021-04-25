Kırşehir'den ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

KAEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Tarih ilminin hüküm vermesi gereken bir konuda, menfaat gruplarının lobi çalışmasıyla gerçekleri siyasallaştırarak çarpıtmasını kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vatan, bin yıldır olduğu gibi irfan geleneğiyle yoğrulmuş bir kardeşlik ve dayanışma yurdu olmaya bundan sonra da devam edecektir. Din, dil, ırk fark etmeksizin bir arada yaşama irademize engel olmak niyetiyle haddini aşarak devletimize ve milletimize yöneltilen soykırım ithamını reddediyor, şiddetle kınıyoruz."

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal da Biden'ın tarihsel dayanaktan yoksun, asılsız ve mesnetsiz açıklamasını yok saydığını ve şiddetle kınadığını belirterek, "Amerika, soykırım ve sömürge düzeni görmek istiyorsa önce kanlı tarihine ve geçmişine bakmalıdır. Bizim tarihimizde asla soykırım yoktur." açıklamasında bulundu.

TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Özdemir ise ABD'nin, katliamlar ve masum kanlar üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, soykırım suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner