Kırşehir'den ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'den ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Kırşehir'den ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

KAEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Tarih ilminin hüküm vermesi gereken bir konuda, menfaat gruplarının lobi çalışmasıyla gerçekleri siyasallaştırarak çarpıtmasını kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vatan, bin yıldır olduğu gibi irfan geleneğiyle yoğrulmuş bir kardeşlik ve dayanışma yurdu olmaya bundan sonra da devam edecektir. Din, dil, ırk fark etmeksizin bir arada yaşama irademize engel olmak niyetiyle haddini aşarak devletimize ve milletimize yöneltilen soykırım ithamını reddediyor, şiddetle kınıyoruz."

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal da Biden'ın tarihsel dayanaktan yoksun, asılsız ve mesnetsiz açıklamasını yok saydığını ve şiddetle kınadığını belirterek, "Amerika, soykırım ve sömürge düzeni görmek istiyorsa önce kanlı tarihine ve geçmişine bakmalıdır. Bizim tarihimizde asla soykırım yoktur." açıklamasında bulundu.

TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Özdemir ise ABD'nin, katliamlar ve masum kanlar üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, soykırım suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Ali Koç Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'den ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:31:20. #1.14#

title