Kırşehir'deki "teröre lanet yürüyüşü" sonrasında çıkan olaylarla ilgili davada karar açıklandı
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Kırşehir'deki "teröre lanet yürüyüşü" sonrasında çıkan olaylarla ilgili davada karar açıklandı

Kırşehir'deki 'teröre lanet yürüyüşü' sonrasında çıkan olaylarla ilgili davada karar açıklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de 8 Eylül 2015'te düzenlenen "teröre lanet yürüyüşü" sonrası çıkan olaylarda kitabevi, HDP İl Başkanlığı ve bazı iş yeri binalarının tahrip edilmesiyle ilgili birleştirilen davada 86 sanığa hapis ve para cezası verildi.

Kırşehir'de 8 Eylül 2015'te düzenlenen "teröre lanet yürüyüşü" sonrası çıkan olaylarda kitabevi, HDP İl Başkanlığı ve bazı iş yeri binalarının tahrip edilmesiyle ilgili birleştirilen davada 86 sanığa hapis ve para cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 20 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savcının mütalaasının ardından salonda bulunan sanıklar ile diğer sanıkların avukatlarından savunmaları alındı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraatlerine hükmettiği 86 sanığa, "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından ise bazılarına 2 bin lira para, bazılarına da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Heyet, dava sürecinde hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının düşürülmesini karara bağladı.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de 8 Eylül 2015'te düzenlenen "teröre lanet yürüyüşü" sonrasında çıkan olaylarla ilgili sanıklar hakkında suç niteliklerine göre farklı mahkemelerde davalar açılmıştı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise kitabevinin tahrip edilmesiyle ilgili ana davaya başlanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Kırşehir 2. ve 3. Asliye Ceza mahkemelerinin, HDP Kırşehir İl Başkanlığı, tekstil mağazası, çay ocağı, çiğköfte salonu ve bir tatlıcı dükkanının tahrip edilmesiyle ilgili dosyaların, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kitabevi davasıyla birleştirilmesi talebini kabul etmiş, 88 sanığın yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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