Kırşehir'deki Terör Örgütü Operasyonu

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla Kırşehir ve İstanbul'da gözaltına alınan ikisi üniversite öğrencisi 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden öğrenci A.S. ile S.B. ve F.S. tutuklandı, D.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli operasyonda F.S. İstanbul'da, D.Ç, A.S. ve S.B. ise Kırşehir'de gözaltına alınmıştı.