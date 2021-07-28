Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü "normalleşme" ile güldü
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Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü "normalleşme" ile güldü

Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü 'normalleşme' ile güldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip illerinden Kırşehir'deki termal turizm tesisleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geçilen normalleşme süreci ile yaz aylarında yüzde 95'in üzerinde doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip illerinden Kırşehir'deki termal turizm tesisleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geçilen normalleşme süreci ile yaz aylarında yüzde 95'in üzerinde doluluk oranına ulaştı.

Depolama ve bekletmeye ihtiyaç duyulmadan otellerde kullanıma sunulan kentin şifalı kaplıca suyu, başta gurbetçiler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Kurban Bayramı tatilinde doluluğun yüzde 95'i aştığı Kırşehir'deki oteller, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yoğunluktan kaçmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

Gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği termal oteller, Ankara, Kayseri, Adana, Konya başta olmak üzere büyük kentlerden yerli turistleri misafir ediyor.

Kırşehir'in en büyük otelinin genel müdürü Haydar Zengin, AA muhabirine, normalleşme ile doluluğun yüzde 95'i aştığını söyledi.

Eylül sonuna kadar yüksek doluluk oranının devam edeceğine inandıklarını belirten Zengin, Ege ve Akdeniz'de turistik bölgelerde yaşanan yoğunluğun kendilerini de olumlu etkilediğini ifade etti.

Zengin, seyahat süresini kısa tutmak isteyenlerin Kırşehir'deki termal otelleri tercih ettiğini vurgulayarak, "Termal otellerimizi Ankara, Kayseri, Kırıkkale Çorum, Yozgat gibi Anadolu illerinden misafirlerimiz tercih ediyor. Yerli turistler ve gurbetçilerimizin ilgisiyle karşılaşıyoruz. İyi hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Doluluğu normalleşmeye bağlıyoruz." dedi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinin aşırı sıcak olması, kentte ise kısmen serin hava görülmesinin tercih nedenlerini artırdığına işaret eden Zengin, "Otellerimiz ve kaplıcalarda yoğunluk yaşanıyor. 198 odamız mevcut, 550 yatak kapasitemiz var. Kırşehir'de 1500-1600 arasında yatak kapasitesi var. Bu sezonu yüzde 100 dolulukla kapatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kentin ikinci büyük otelinin genel müdürü Ali Aksoy da iki aylık yaz döneminde yüzde 95 dolulukla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kırşehir'in çok kaliteli ve sağlıklı termal suyu olduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Kırıkkale, Kayseri, Sivas'tan yoğun ilgi var. Kırşehir'in termal suyu kükürt, asit ve demir oksit oranlarıyla dünya standartlarında. Kışın da yoğun olarak termal amaçlı misafirlerimiz gelmekte. Suyumuzun kıymetini bilenler yıllardır otelimizi tercih ediyor. Konum olarak Anadolu'nun ortasında bulunan bir şehir. Bu nedenle ulaşımı çok kolay. Dünya standartlarında kaliteli termal suyumuzun tanıtımını daha çok yapmalıyız."

Almanya'dan gelen Nazif Sarıkaya da tatilini Kırşehir'de değerlendirdiğini belirterek, "Buranın suyunun doğal olduğunu söylediler, onun için ailece geldik. Hizmetlerinden memnunuz. Antalya'dan tek farkı oranın denizinin olması. Diğer her türlü hizmetten faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü 'normalleşme' ile güldü
Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü 'normalleşme' ile güldü
Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü 'normalleşme' ile güldü
Kırşehir'deki termal turizm tesisi işletmecilerinin yüzü 'normalleşme' ile güldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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