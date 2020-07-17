Kırşehir'deki tarihi Melikgazi Türbesi ve Lale Camisi restore edilecek
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Kırşehir'deki tarihi Melikgazi Türbesi ve Lale Camisi restore edilecek

Kırşehir'de 13. yüzyılda yaptırılan Melikgazi Türbesi ve Lale Camisi'nin, restorasyon çalışması ve çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kırşehir'deki tarihi Melikgazi Türbesi ve Lale Camisi restore edilecek
17.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:55

Kırşehir'de 13. yüzyılda yaptırılan Melikgazi Türbesi ve Lale Camisi'nin, restorasyon çalışması ve çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Vali İbrahim Akın, Yenice Mahallesi'ndeki tarihi cami ve arkasındaki türbede incelemelerde bulundu.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesini içeren projelerin, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanıp Valiliğe iletildiğini söyledi.

Lale Camisi'nin önündeki tuvalet ve abdesthanenin arka kısma alınacağını belirten Akın, bu çalışmanın kasım sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Projelerin Koruma Kurulu tarafından kabul edilmesi sonrasında restorasyon çalışması da yapılacağını anlatan Akın, çevre düzenlemesinin ardından ise tarihi cami ile türbenin, yerli ve yabancı turistlerden daha çok ilgi göreceğini kaydetti.

Akın'a, incelemesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır da eşlik etti.

Kentte 13. yüzyılda kesme taştan yapılan Melikgazi Türbesi, eski Türk çadırını andıran yapısıyla dikkati çekiyor. Yine 13. yüzyılda darphane olarak yaptırıldığı tahmin edilen, inşasında moloz ve kesme taş kullanılan Lale Camisi ise hizmet vermeyi sürdürüyor. Cami ile türbe arasındaki boş arazi, otopark olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

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