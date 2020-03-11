Kırşehir'deki okullarda koronavirüs önlemleri Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında planlama yapıldı.

Kent merkezindeki okul idarecileri, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile özel sektör firmalarından temin edilen solüsyonlarla okullarda koranavirüs ve diğer virüslere karşı dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Bugün 9 okulda yapılan çalışmaların yarından itibaren tüm okullarda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA