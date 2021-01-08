Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

08.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:06
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırşehir Adliyesine götürüldü.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kırşehir'de 1 Ocak'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 32 adrese düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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