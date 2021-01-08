Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
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Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

08.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:14
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan aralarında örgüt infazcısının da olduğu Irak uyruklu 24 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan aralarında örgüt infazcısının da olduğu Irak uyruklu 24 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırşehir Adliyesine götürüldü.

8 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet savcısına sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 24 zanlıdan M.N.A.H, A.H.J.A, Q.M.S.K.H, A.Y.R.H, E.M.T.H.H, A.N.M.A.K, A.S.M.H, S.I.M.S.A. tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tutuklananların, Irak'ta yaşarken örgüt bünyesinde, cepheden kaçanları infaz etmekte görevli kişi ile sözde asker, polis, bölge sorumlusu, ganimet, maaş, vaaz, operasyon görüntüleme sorumluları, hemşire, kameraman olduğu ifade edildi.

Kırşehir'de 1 Ocak'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 32 adrese düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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