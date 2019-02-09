Kırşehir'deki Bıçaklı Kavga
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.
Arkadaşı A.Ç'yi (17) bıçakla yaraladığı iddia edilen lise öğrencisi A.P'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaman ilçesinde lise öğrencisi A.P, kız kardeşine mesaj attığını iddia ettiği A.Ç. ile 25 Aralık Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan kavgada A.Ç. bıçakla yaralanmıştı. A.P, olayın ardından gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA