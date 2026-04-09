Kırşehir'de zirai don uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) – Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kırşehir genelinde zirai don tehlikesi bekleniyor. Cuma günü gece saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen don olayının, özellikle yüksek kesimlerde daha kuvvetli hissedileceği bildirildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bin 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde, Akçakent, Boztepe, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ile Kaman ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere yer yer orta kuvvette, bazı noktalarda ise kuvvetli zirai don görülebileceği tahmin ediliyor. Zirai don olayının 13 Nisan 2026 tarihine kadar etkili olması bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler arasında tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi yer alırken, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - KIRŞEHİR

