Kırşehir'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Kırşehir'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kırşehir'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Murat Ş. idaresindeki 06 BNZ 71 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kındam bölgesindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otomobillerdeki M.K, T.E. ve S.B, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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