Kırşehir'de yüz yüze eğitime kar engeli

Kırşehir'de, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırşehir'de, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız