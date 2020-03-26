Kırşehir'de yurt binasının ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı yapıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesindeki Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdunun ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesindeki Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdunun ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya Kırşehir'den destek sürüyor.
Bu kapsamda KAEÜ yerleşkesindeki 10 katlı Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdunda çalışanlar, odaların ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı yaptı.
Bağbaşı Mahallesi'nde şehrin hakim tepesinde yer alan yurttaki yazıyı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yazı, yurt çalışanların sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
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Kaynak: AA